خبير سياسات دولية: سيناريوهات الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة من الجهة الفلسطينية

قال الدكتور أشرف سينجر، خبير السياسات الدولية، إنّ سيناريوهات الاحتلال الإسرائيلي الرديئة مع أهالي فلسطين، مرفوضة من الجهة الفلسطينية وكذلك المصرية، مؤكدًا أنّ فلسطين تراثا ومهدا للأديان، وطرح تساؤلا، وقال:« كيف سنقنع إنسانا فلسطينيا بأن يترك تراثه وبلده لمن لا يستحق؟».

خبير سياسات دولية: السيناريوهات المطروحة لا تحل الأزمة الفلسطينية

وأضاف خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الفلسطينيين نزحوا خلال النكبة الأولى تحت الضرب والقتل الذي ما زالت ذكراه في عقول الأجداد منقولًا إلى الأحفاد، والسيناريوهات التي تطرح من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجعلنا نبتعد عن القضية الرئيسة لهذه الأزمة.

استخدام القنبلة النووية في غزة

وأشار إلى أن حديث أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عن استخدام القنبلة النووية وتوجيهها إلى قطاع غزة، يعد أفكار غير منطقية، ولا أحد يعلم إذا ما كان المجتمع الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية على علم بهذا الأمر، ويجب أنّ يتوقف الضغط على الشعب الفلسطيني.