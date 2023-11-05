«حياة كريمة» تحدد خطوات وكيفية التبرع لأهالي فلسطين.. اعرفها

قالت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية، إنها تسعى لتوفير الدعم لأهلنا في فلسطين من خلال تأمين احتياجاتهم من الطعام، الدواء، الملابس، والبطانيات، لافتة إلى أنّ المتطوعين في المؤسسة يعملون بجهد على مدار الساعة لتجهيز وتوزيع القوافل الطبية.

خطوات التبرع عبر حياة كريمة

كما وجهت مؤسسة حياة كريمة الشكر لجميع المتبرعين على مساهمتهم القيمة في تخفيف العبء والمعاناة عن أهلنا الأعزاء في فلسطين، وحول خطوات وطريقة التبرع لأهالي فلسطين عبر مؤسسة حياة كريمة فقد جاءت كالتالي:

يمكن للمتبرع أن يكمل مساهمته عن طريق التبرع على جميع الحسابات البنكية لمؤسسة حياة كريمة من خلال:

- البنك التجاري الدولي 100058267915

- بنك مصر 1160001000018501

- البنك الأهلي المصري 1003171263956002025

- البنك العربي الافريقي الدولي1104533910020205

- أو رقم الحساب الموحد لينا في البنوك 45004500

- أو عن طريق: ميجا خير- رسالة نصية على رقم 9509