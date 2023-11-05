رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«حياة كريمة» تحدد خطوات وكيفية التبرع لأهالي فلسطين.. اعرفها

كتب:

رؤى ممدوح
04:00 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
مؤسسة حياة كريمة

مؤسسة حياة كريمة

قالت مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية، إنها تسعى لتوفير الدعم لأهلنا في فلسطين من خلال تأمين احتياجاتهم من الطعام، الدواء، الملابس، والبطانيات، لافتة إلى أنّ المتطوعين في المؤسسة يعملون بجهد على مدار الساعة لتجهيز وتوزيع القوافل الطبية.

خطوات التبرع عبر حياة كريمة

كما وجهت مؤسسة حياة كريمة الشكر لجميع المتبرعين على مساهمتهم القيمة في تخفيف العبء والمعاناة عن أهلنا الأعزاء في فلسطين، وحول خطوات وطريقة التبرع لأهالي فلسطين عبر مؤسسة حياة كريمة فقد جاءت كالتالي:

يمكن للمتبرع أن يكمل مساهمته عن طريق التبرع على جميع الحسابات البنكية لمؤسسة حياة كريمة من خلال:

- البنك التجاري الدولي 100058267915

- بنك مصر 1160001000018501

- البنك الأهلي المصري 1003171263956002025

- البنك العربي الافريقي الدولي1104533910020205

- أو رقم الحساب الموحد لينا في البنوك 45004500

- أو عن طريق: ميجا خير- رسالة نصية على رقم 9509

اقرأ المزيد:

تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بالسويس غدا

جامعة الفيوم و«حياة كريمة» تطلقان قافلة طبية مجانية في قرية مطول

طفرة تنموية في قرى حياة كريمة بالأقصر.. مجمعات زراعية وخدمات حكومية

حزب المؤتمر: دور ملموس لـ«حياة كريمة» والتحالف الوطني في دعم فلسطين

انطلاق القافلة الثانية لـ«حياة كريمة» لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

حياة كريمة: مبادرة من إنسان لإنسان تهدف لتجهيز المزيد من المساعدات لقطاع غزة

«حياة كريمة»: التحالف الوطني قدم 1000 طن مساعدات لأهل غزة ويجهز قافلة ثانية

الكشف الطبي على 800 مواطن ضمن قافلة مجانية لـ«حياة كريمة» في أبو تشت

حياة كريمة تطلق مبادرة «من إنسان لإنسان» لتعريف الأطفال بالقضية الفلسطينية

مواعيد القوافل العلاجية المجانية في قرى حياة كريمة بأسيوط
بقلم رؤى ممدوح