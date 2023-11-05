رئيس «المصريين»: رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل جرحى غزة انحطاط أخلاقي

ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، رفض مصر إجلاء الرعايا الأجانب، بعد رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي، إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة، واصفًا ما يفعله جيش الاحتلال بأنه انحطاط أخلاقي.

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إنّ قرار مصر، يُعد انتصارًا للإنسانية التي تتحلى بها القيادة السياسية المصرية، موضحًا أنّ مصر كانت وما زالت تلعب دورًا محوريًا ومؤثرًا في حل الأزمة الفلسطينية، بهدف وقف التصعيد في قطاع غزة.

حزب المصريين: مصر لن تتوقف عن دعم فلسطين

وأضاف رئيس حزب المصريين، أنّ الجهود المصرية لن تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية، ومواجهة التصرفات غير الإنسانية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالجهود المصرية على كافة المستويات في فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم القتل ومنع دخول الإغاثات، وكذلك استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات.

وأوضح أن هناك قصورًا واضحًا من المجتمع الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين الأبرياء، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي ما زال يكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية، لأنه يبرر للاحتلال الإسرائيلي الجرائم الإنسانية في استهداف المدنيين والأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس، وفي نفس يرفض دخول المساعدات للأهالي المنكوبين في قطاع غزة.

ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة يرتقي إلى جرائم حرب

وأشار إلى أن مصر منذ بداية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، تؤكد أنّ معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ولم يتم إغلاقه، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي يتعمد عرقلة معبر رفح وخلق معوقات من حيث قصف الطرق المؤدية للمعبر وسيارات الإسعاف المتجهة للمعبر، ما يُعد عائقًا أمام إنهاء الإجراءات الإدارية وعلى رأسها الإجراءات التأمينية؛ ويُعطل أعمال المعبر وخروج الحالات التي تحتاج إلى العلاج في مصر.

وأكد أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات عدوانية، تأتي في إطار ما يرتكبه من جرائم حرب، منتهكا جميع القوانين والأعراف الدولية، تستدعي المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أنّ الدور المجتمعي الذي تلعبه الدولة المصرية في أزمة غزة، متكامل مع الجهد الدبلوماسي لها، حيث تنجح كل يوم في زيادة وتيرة وحجم المساعدات التي تدخل إلى غزة.