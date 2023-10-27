حزب «المصريين»: عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، القصف الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مؤكدا أن هذه الهجمات الشرسة انتهاك صارخ للقانون الدولي ومخالفة صريحة للأعراف والنصوص التي تضمنتها القوانين الدولية.

ما يحدث في قطاع غزة يعد جريمة حرب

وقال «أبو العطا»، في بيان، إن ما يحدث في قطاع غزة من اعتداء غاشم وترويع الأبرياء من الأطفال والنساء دون رحمة أو تمييز يعد جريمة حرب ضد الإنسانية ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية.

وأضاف، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من انقطاع الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة، فضلًا عن القضاء على الأطقم الطبية، وعدم القدرة في توصيل المساعدات للمواطنين الأبرياء سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة على المنطقة بالكامل، مطالبا بضرورة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانية والطبية إلى أهالي قطاع غزة.

وأوضح أن مبررات الاحتلال الإسرائيلي للرأي العام العالمي في مواصلة قتل الأبرياء مرفوضة وتتعارض بشكل صريح مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن تأثير استمرار وتيرة العنف لن ينال فلسطين وحدها، وإنما سيؤثر على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، الأمر الذي يستوجب تدخلا فوريا من قبل المجتمع الدولي لوضع حل سياسي للأزمة الفلسطينية الراهنة.

وأشار إلى أهمية الدور المصري والقيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، وتأكيد الرئيس السيسي المستمر على حق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن جموع الشعب المصري العظيم يساندون ويدعمون موقف القيادة السياسية الحكيمة في رفض تصفية القضية الفلسطينية، ونثق ثقة تامة في قدرة مصر على حماية أمنها القومي، وفي الوقت نفسه استكمال دورها التاريخي في مناصرة ودعم القضية الفلسطينية.