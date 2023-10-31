حزب المصريين الأحرار: مصر لن تفرط في ذرة رمل من أرضها

شارك الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، جولة ومؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في سيناء «أرض الفيروز» المنتصرة الشاهدة على بطولة المصريين جيشا وشعبا وقيادة، والتي تخطو لتحقيق تنمية شاملة.

حزب المصريين الأحرار

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي، إن الدولة المصرية بفضل القيادة السياسية الرشيدة ومؤسساتها الوطنية استطاعت رسم ملامح تنموية شاملة في أرضنا الغالية بعد تحريرها من المحتل وتطهيرها من الإرهاب الأسود، وحضور أطياف المجتمع المصرى رسالة واضحة للجميع أن مصر لن تفرط في ذرة رمل من أراض سيناء الغالية.

وأضاف «خليل»، أن زيارة رئيس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين وبعض رؤساء الاحزاب والإعلاميين والفنانين والعواقل والمشايخ أرض رفح المصرية يؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن الموقف المصري واحد والذي عبّر عنه الرئيس السيسي بقوله «مصر لن تسمح بأن يتم فرض عليها أي شيء، ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابنا».

فراسة القيادة السياسية

وأكد أن توقيت الزيارة والمؤتمر يعكس فراسة القيادة السياسية ويعُيد للذاكرة الموقف الوطني للقبائل السيناوية حينما رفض الفكرة الإسرائيلية الخبيث بدعوة الانفصال في 31 أكتور عام 86، وهو ما أكد عليه اليوم مجددا شيوخ وقبائل وعواقل سيناء أرضنا مصرية وستظل، كما أن الزيارة جاءت لإيضاح الصورة التنموية لأرض سيناء بما حدث ولا يزال يقدم من إنجازات، يعكس تعمير شامل وتنمية مستدامة تمكين أهالي سيناء من الاستفادة القصوى، والاهتمام بهم ووجودهم في خطة التنمية بشكل رئيسي، يعكس الاهتمام وإشراكهم، ونحن على ثقة ويقين بأن أهالي سيناء يقدرون جهد القيادة السياسية وسوف يقومون بمعجزة تبهر العالم أجمع في وقت قياسي لتغيير وجه سيناء.

واستطرد أن أرض الفيروز لها قدسية ومكانة خاصة في قلوب المصريين بالإضافة أنها مروية بدماء أبنائنا أبطال القوات المسلحة وأيضا المدنيين الأبرياء سواء في مواجهة الاحتلال أو اجتثاث الإرهاب من أرضها الطاهرة، وبذور الرخاء تنثر أرجاءها وستأتي حصاد الخير للوطن وأهلنا في سيناء.