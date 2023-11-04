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حزب المصريين الأحرار: مصر لا تقبل المزايدة على دورها في دعم فلسطين

كتب:

محمد أيمن سالم
08:02 م | السبت 04 نوفمبر 2023
الدكتور عصام خليل

الدكتور عصام خليل

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ما فعلته إسرائيل بالشعب الفلسطيني، تعدى كلمة جرائم حرب وانتهاكات.

قصف سيارات الإسعاف

أضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز، أن الاحتلال الإسرائيلي خسر كل شيء، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك، فمشاهد قصف سيارات الإسعاف والشهداء أمام أبواب المستشفيات، كفيلة لإدانة دولة الاحتلال.

 مئات الجنود ضحوا من أجل القضية الفلسطينية

ونوه رئيس حزب المصريين الأحرار، بأن دور مصر لا يستيطع أحد أن يزايد عليه في دعمها للقضية الفلسطينية، إذ أن مئات الجنود ضحوا من أجل القضية الفلسطينية، وهذا ما يعلمه كل عربي.

وطالب خليل، أن يكون الموقف العربي أقوي من ذلك ويقف بجانب مصر، مشيرًا إلى أن العالم لا يعلم سوى اللغة الإقتصادية، إذ أن العرب يمتلكون سلاح النفط والاستثمارات ولا بد الضغط بهذه الورقة وهذا السلاح، حيث يساهم ذلك في حل القضية الفلسطينية.

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