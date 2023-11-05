ماذا طلب الزعيم عادل إمام من نجله محمد لإعادة تقديم فيلم «شمس الزناتي»؟

أعلن الفنان محمد إمام، منذ فترة عن بدء تحضيره لـ إعادة تقديم فيلم «شمس الزناتي»، مرة أخرى، الذي كان من بطولة والده الزعيم عادل إمام، والذي طرح عام 1991، وكان بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

طلب عادل إمام من نجله لـ إعادة تقديم شمس الزناتي

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن الزعيم عادل إمام طلب من نجله أن يطلع على الإسكربت الخاص بإعادة تقديم فيلم «شمس الزناتي»، وكذلك أن يعرف أسماء المؤلف والمخرج والأبطال.

وسيشارك في إعادة تقديم فيلم «شمس الزناتي» بجانب محمد إمام، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو عبد الجليل، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، أحمد داش، وتستكمل الشركة المنتجة العمل التعاقد مع باقي الأبطال، خلال الفترة الحالية، ويتولى إخراج العمل عمرو سلامة.

فيلم «شمس الزناتي»

يذكر أن فيلم «شمس الزناتي» كانت أحداثه تدور أثناء الحرب العالمية الثانية، وشارك في بطولة العمل، عادل إمام، محمود حميدة، سوسن بدر، محمود الجندي، مصطفى متولي، عبد الله محمود، أحمد ماهر، إبراهيم نصر، رشدي المهدي، علي عبد الرحيم، نهي العمروسي، سعيد طرابيك.