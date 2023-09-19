بعد 32 عاما على عرضه.. تحويل «شمس الزناتي» إلى فيلم ومسلسل في 2024

نجاح جماهيري ضخم، حققه فيلم «شمس الزناتي» بطولة الفنان عادل إمام، الذي عُرض لأول مرة تجاريًا عام 1991، إذ تجاوز صداه الوطن العربي كله، ولا زال حاضرًا ضمن خريطة أفلام القنوات التليفزيونية حتى الآن، ويحظى بانتشار جماهيرية، في كل مرة يُعرض فيها.

وأسهم ذلك النجاح، في تشجيع المنتجين على استغلال حالة النجاح الذي حققها فيلم «شمس الزناتي»، وإعادة تقديمه في نسخة معاصرة، أو تحويل إحدى شخصياته المحورية، إلى مشروع درامي مستقل، وهو ما سيظهر للنور في عام 2024.

وتستعرض «الوطن» في ذلك التقرير، تفاصيل الفيلم والمسلسل المأخوذ عن فيلم «شمس الزناتي» للفنان عادل إمام، وهي كالتالي:-

فيلم بطولة محمد عادل إمام

وأعلن الفنان محمد عادل إمام، مؤخرًا، تعاقده على فيلم شمس الزناتي كنسخة معاصرة للفيلم الأصلي، ومن المُقرر انطلاق تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع الفنانة أمينة خليل، ومن إخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد الدباح.

مسلسل عن سيد سبرتو

كشف الكاتب محمد صلاح العزب، عن تحويل شخصية «سيد سبرتو»، الذي سبق وقدمها الفنان مصطفى متولي، في الفيلم الشهير «شمس الزناتي» بطولة الفنان عادل إمام، إنتاج عام 1991، إلى مسلسل تليفزيوني قصير.

وقال محمد صلاح العزب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المسلسل الجديد، سيُجسد بطولته الفنان عمر مصطفى متولي، ابن الفنان الراحل مصطفى متولي، صاحب الشخصية الأصلية، وما زال في مرحلة الكتابة حاليًا.

وأوضح أنّ المسلسل سيُعرض على مدار 8 أو 10 حلقات فقط، عبر إحدى منصات البث الرقمي، ومن المُقرر انطلاق مرحلة ترشيح المُمثلين والتحضيرات، فور الانتهاء من عملية الكتابة أولًا، تمهيدًا لانطلاق تصوير المسلسل، عقب انتهاء موسم دراما رمضان 2024