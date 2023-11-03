هل يشارك عادل إمام نجله «محمد» في إعادة تقديم فيلم «شمس الزناتي»؟

يواصل الفنان محمد إمام، التحضيرات الكاملة خلال الفترة الحالية، استعدادا لإعادة تقديم فيلم «شمس الزناتي» مرة أخرى، وذلك بعد نجاح العمل الأول الذي طرح عام 1991 من بطولة الزعيم عادل إمام.

حقيقة مشاركة الزعيم عادل إمام في إعادة تقديم شمس الزناتي

وفور إعلان محمد إمام، إعادة تقديم العمل، بدأ الجمهور يتساءل حول إمكانية مشاركة الزعيم في العمل، كما تداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيشارك بصوته.

وتواصلت «الوطن» مع مصدر داخل العمل، الذي نفي كل ما يُتداول عن مشاركة عادل إمام، في إعادة تقديم فيلم «شمس الزناتي»، حتى ولو بصوته، وأن ما يتُداول ما هو إلا اجتهادات من البعض على موقع التواصل الاجتماعي.

وسيشارك في إعادة تقديم فيلم «شمس الزناتي» بجانب محمد إمام، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو عبد الجليل، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، أحمد داش، وتستكمل الشركة المنتجة للعمل التعاقد مع باقي الابطال، خلال الفترة الحالية، ويتولي إخراج العمل عمرو سلامة.

فيلم «شمس الزناتي»

يذكر أن فيلم «شمس الزناتي» كانت أحداثه تدور أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث تتعرض واحة نائية في الصحراء لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي لسرقة خيراتها، فيسافر عثمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة، ويستعين بشخص يدعي شمس الزناتي، الذي يحب فتاة (سوسن بدر) قادمة من الواحة نفسها، ويستعين بمجموعة من أصدقائه، ويجندهم للاشتراك معه في هذه المهمة.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، عادل إمام، محمود حميدة، سوسن بدر، محمود الجندي، مصطفى متولي، عبد الله محمود، أحمد ماهر، إبراهيم نصر، رشدي المهدي، على عبد الرحيم، نهي العمروسي، سعيد طرابيك.