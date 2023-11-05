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وصول 24 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

كتب:

شريف سليمان
06:28 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

وصلت 24 شاحنة من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لليوم الثاني على التوالي، إرسال القاطرة المحملة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية و175 طن مياه بجانب ما يزيد على 14 طنا من الملابس والبطاطين وأكثر من 130 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء  الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأدت إلى سقوط المئات من الضحايا.

ويشارك في القافلة عدد من كيانات التحالف الوطني وهي (مؤسسة مصر الخير - مؤسسة صناع الحياة -  مؤسسة ابو العينين الخيرية – مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية - جمعية الأورمان - بنك الشفاء  - مجلس الشباب المصري - مؤسسة اهل مصر) فضلاً عن المشاركة الأولى لمؤسسة الجود التي ساهمت بــ3 شاحنات من القافلة.

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بقلم شريف سليمان