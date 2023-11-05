«حياة كريمة»: جسر بري من المساعدات لإرسال 50 قاطرة لمعبر رفح يوميا

أكدت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة تواصل جهودها من أجل دعم الأشقاء في غزة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحة أن المؤسسة أطلقت آخر مبادرتها «من إنسان لإنسان» لدعم أهالي عزة.

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في تصريح لـ«الوطن»، أن المؤسسة أرسلت 15 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية، إلى جانب المياه، والأدوات الطبية، موضحة أن المؤسسة مستمرة في تجهيز باقي القوافل تحت مظلة التحالف، بمد جسر بري متواصل من المساعدات بإرسال نحو 50 قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والاغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه من المقرر دخول المرحلة الأولى من قوافل الدفعة الثانية عبر المعبر بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

وأشارت إلى أن مبادرة «من إنسان لإنسان»، أطلقتها المؤسسة لدعم الأشقاء في فلسطين بشكل أساسي، وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، بمساعدة طلاب المدارس والجامعات، موضحة أن المؤسسة أسهمت بشكل أساسي في المرحلة الأولى من قوافل الإغاثة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي وصلت بأكملها للأشقاء في قطاع غزة، والتي تضمنت 108 شاحنات، أسهمت حياة كريمة بشكل أساسي في تجهيزهم، بالتعاون مع كل مؤسسات التحالف.