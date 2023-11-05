وكيل «خارجية الشيوخ»: الدول المتقدمة يجب أن تتحمل تداعيات التغير المناخي

أكدت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن الدول المتقدمة هي المتسبب الرئيسي في ظاهرة التغير المناخي، وبالتالي يجب أن تتحمل الجزء الأكبر من تداعيات هذه الظاهرة.

وأشارت «سليمان»، خلال مناقشة مجلس الشيوخ لدراسة مقدمة من النائب عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة والبيئة بعنوان: «التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة» (سوق الكربون- ضريبة الكربون)، إلى أن الدول المتوسطة والصغيرة تواجه تحديات في ربط تحقيق التنمية باستخدام الطاقة النظيفة.

وأوضحت أن استخدام الطاقة النظيفة مكلف للغاية على موازنات هذه الدول، ومنها مصر، حيث سيؤدي فرض ضريبة الكربون إلى عزوف رجال الأعمال الوطنيين والأجانب عن الاستثمار في مصر.

وبناءً عليه اقترحت «سليمان»، أن تتفاوض الدول المتوسطة والصغيرة مع الدول المتقدمة، على تخصيص جزء من موارد صندوق الخسائر والأضرار لدعم تحولها إلى استخدام الطاقة النظيفة، لتحقيق العدالة الدولية وتقليل تكلفة التنمية على هذه الدول.