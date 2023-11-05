عمرو موسى يطالب بإيصال تصريح الوزير الإسرائيلي بقصف غزة نوويا للأمم المتحدة

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إن ما صرَّح به أمس، أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية، من الدعوة إلى استخدام السلاح النووي لإخضاع غزة وحماس، أول اعتراف لأحد كبار المسؤولين بإسرائيل، بامتلاكهم للسلاح النووي، ويطرح إمكانية التهديد به، بل يقترح على الحكومة المتطرفة القائمة استخدامه.

دعوة لتسجيل التصريح

ودعا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «X» الجامعة العربية لتسجيل التصريح وإبلاغه حرفيا ورسميا إلى أمين عام الأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التطور الخطير لدى الأجهزة المختصة، بمنع الانتشار النووي، ونزع السلاح، وفي مواجهة احتمالات تفجر نووي تقدم عليه حكومة إسرائيل المتطرفة.

تسجيل أعداد شهداء وقتلى

بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر، وسط تسجيل أعداد كبيرة للشهداء الفلسطينيين، وصلوا إلى أكثر من 9950 شخص، فيما وصل قتلى إسرائيل إلى أكثر من 1540 شخصا، فيما يطالب العالم إسرائيل بتنفيذ هدنة وسط القصف المستمر لقطاع غزة والذي قارب على الشهر، فيما ستعقد جامعة الدول العربية اجتماعا موسعا، لبحث الموقف في يوم 11 نوفمبر الجاري.