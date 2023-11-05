مخاوف أمريكية بشأن استهداف المدنيين في قطاع غزة.. سيؤدي لغزل إسرائيل

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين، ضغوطا بشأن الضربات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، بحسب ما نشرته «سي إن إن» الأمريكية.

وقالت «سي إن إن» إن المشاهد الدموية في قطاع غزة، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مكانة جو بايدن السياسية، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الحلفاء يشعرون بالقلق من أن الدفاع عن رد إسرائيل على هجمات الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي، يمكن أن يتحول إلى موقفًا لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة للبيت الأبيض.

قصف مخيم جباليا أثار تساؤلات على تأثير أمريكا على إسرائيل

القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا الثلاثاء الماضي، أثار العديد من التساؤلات حول مدى تأثير جو بايدن والمسئولين الأمريكيين، وقدرتهم على إقناع نظرائهم الإسرائيليين، بحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما أن هناك مخاوف داخل الإدارة الأمريكية من زيادة أعداد الضحايا من المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، إلى تآكل الدعم الدولي لإسرائيل، حينها، يمكن أن يؤدي الأمر إلى عزل إسرائيل.

الارتفاع الكبير والمستمر في أعداد الضحايا من المدنيين في قطاع غزة، كان مفاجئة كبيرى بالنسبة للمسئولين الأمريكيين، وهم يعلمون جيدًا أن كل وفاة في تلك «المذبحة الإنسانية» سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على إسرائيل.

وبحسب ما نشرته سي إن إن هناك اعترافا بأن الرأي العام سوف يتغير في نهاية المطاف بشأن إسرائيل.

الرئيس الأمريكي يحذر إسرائيل

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حذر هو وكبار مستشاريه، إسرائيل من أنه سيكون من الصعب عليها تحقيق أهدافها العسكرية مع اشتداد الغضب العالمي بشأن الوضع في غزة

وفي الأسبوع الماضي، واجه الرئيس بايدن أثناء حملة لجمع التبرعات متظاهر كان يدعو إلى وقف إطلاق النار، واعترف الرئيس أمامه قائلًا إنه يعتقد أنه يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار، بحسب ما نشرته سي إن إن.