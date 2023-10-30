فلسطين تطالب جامعة الدول العربية بعقد قمة لبحث العدوان على غزة

قدم مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، اليوم الاثنين، مذكرة تتضمن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بناء على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال «العكلوك» في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا»، إن هذا الطلب المقدم من فلسطين يأتي بعد التنسيق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بصفتها رئيسة الدورة الحالية «32» للقمة العربية، إذ طلبت فلسطين عقد القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

سبل دعم فلسطين

ودعت فلسطين أن تبحث القمة سبل مساعدة دولة وشعب فلسطين لمواجهة التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.