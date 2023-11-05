أمين الفتوى عن عمليات تغيير لون الجلد: لا يجوز الاعتراض على شيء خلقه الله

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رداً على متصلة تسأل حول جواز إجراء عملية تفتيح للبشرة لبنت أختها السمراء، قائلاً: «لا يجوز الاعتراض على شيء خلقه الله لنا، وما تراه قبيحاً يراه غيرك حسن».

«فخر»: الأبيض والأسود صنعة الله ولا يجوز الاعتراض عليها

وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الله – سبحانه – هو من خلق الأبيض والأسود، ولا فضل لأحد منهما على الآخر إلا بالتقوى، وجميعنا من صنعة الله – عز وجل.

ليس هناك قُبح في خلقة الله

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «صنعة الله دائماً جميلة وليس هناك قُبح في خلقة الله»، موجهاً كلمة لأهل الفتاة للتعامل معها: «لا ينبغي أبداً أن نشعر فتاة صغيرة أنها سمراء بخلاف إخوتها، مثلاً، خاصةً إذا لم يتجاوز عمرها 13 عاماً ويؤثر في نفسيتها، والمفروض لو اشتكت نقوي عزيمتها بكلام حلو».