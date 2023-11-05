أمين الفتوى عن عمليات تغيير لون الجلد: لا يجوز الاعتراض على شيء خلقه الله
كتب:
منى صلاح
08:29 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رداً على متصلة تسأل حول جواز إجراء عملية تفتيح للبشرة لبنت أختها السمراء، قائلاً: «لا يجوز الاعتراض على شيء خلقه الله لنا، وما تراه قبيحاً يراه غيرك حسن».
«فخر»: الأبيض والأسود صنعة الله ولا يجوز الاعتراض عليها
وأضاف «فخر»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الله – سبحانه – هو من خلق الأبيض والأسود، ولا فضل لأحد منهما على الآخر إلا بالتقوى، وجميعنا من صنعة الله – عز وجل.
ليس هناك قُبح في خلقة الله
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «صنعة الله دائماً جميلة وليس هناك قُبح في خلقة الله»، موجهاً كلمة لأهل الفتاة للتعامل معها: «لا ينبغي أبداً أن نشعر فتاة صغيرة أنها سمراء بخلاف إخوتها، مثلاً، خاصةً إذا لم يتجاوز عمرها 13 عاماً ويؤثر في نفسيتها، والمفروض لو اشتكت نقوي عزيمتها بكلام حلو».