أيتن عامر توجه رسالة لجمهورها عن مقاييس الجمال: المهم يكون عندك قبول

وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة إلى جمهورها، من خلال حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، بشأن مقاييس الجمال والحضور المميز.

رسالة أيتن عامر لجمهورها

وكتبت أيتن عامر عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «مع احترامي لكل معايير الجمال بس مفيش أحلى من القبول، يعني ممكن متكونش الأجمل أو الأحلى بس عندك حضور مميز».

وأضافت أيتن عامر: «بيحسسك أنك أخدت مكانه في قلوب كل اللي حواليك، من غير ما تبذل أي مجهود، اجعل لروحك بصمة وحضور مميز، وسيرة وأثر طيب».

تعليقات الجمهور لـ أيتن عامر

وتوالت تعليقات الجمهور على الفنانة أيتن عامر التعليقات، إذ كتب أحدهم: «كفاية خفة دمك.. أنتى من عروس البحر الأبيض المتوسط.. الإسكندرية الجميلة الى أهلها طيبين إلى أقصى حد.. ومتسامحين ومخلصين.. ربنا يوفقك ويبعد عنك الشر»، وعلق آخر: «صح جدا الكاريزما والروح أساس كل حاجه وأنتي شامله الروح والكاريزما والجمال»، وعلق ثالث: «بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيكي».

نشاط فني لـ أيتن عامر

وتعيش الفنانة أيتن عامر، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ حققت نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتها الجديدة «توتا فروتا»، وذلك بعد نجاح أغنيتها «خطافة الرجالة» عبر تطبيق أنغامي، محققة أعلى نسب مشاهدات عبر «يوتيوب»، بالإضافة إلى مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «مكتوب عليا»، التي جسدت خلاله دور «رقية»، بجوار الفنان أكرم حسني، بالإضافة لعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.