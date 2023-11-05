«الداخلية» تكشف تفاصيل منشور سرقة متعلقات ركاب ميكروباص بالإسكندرية

رصدت الأجهزة الأمنية منشورا تم تداوله من حساب إحدى السيدات بصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا الادعاء بتعرض زوجها وآخرين لواقعة سرقة متعلقاتهم كرها عنهم من قبل ملثمين حال استقلالهم سيارة أجرة «ميكروباص» من أحد المواقف بدائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية من تحديد صاحبة الحساب المشار إليه وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، وباستدعائها قررت بقيام زوجها بإبلاغها مضمون ما قامت بنشره، وأمكن ضبط زوج الشاكية وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس في 8 قضايا تبديد.

وبمواجهته قرر أنه استعار هاتف زوجته وقام باستقلال الميكروباص وحال قيامه بسداد الأجرة ترك الهاتف على الكرسى سهوا جواره بينه وبين أحد مستقلي الميكروباص «مجهول»، ثم اكتشف عدم وجود الهاتف، وخشية عدم تصديق زوجته له وظنها بقيامه ببيعه اختلق الواقعة على النحو المشار إليه.

كما جرى تحديد مرتكب واقعة سرقة الهاتف المحمول وضبطه، وتبين أنه حداد له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.