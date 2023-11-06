«الصحفيين»: تصريحات القنبلة النووية تؤكد أن العدوان على غزة حرب إبادة

قال حسين الزناتي، رئيس لجنة الشؤن العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي تتماشى مع السياق العام لما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم حرب ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والتي تقوم على قتل الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ العزل، وذلك في ظل الانحياز الذي نراه من العالم الغربي نحو دولة الاحتلال.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «الزناتي» في تصريحات لـ«الوطن» أن رفع الصوت الآن باستخدام القنابل النووية ما هو إلا وسيلة ضغط على الدول حتى تنفذ لإسرائيل مخطاطتها، لأنها بالفعل تستخدم أسلحة محرمة دوليا، وتستعمل كل الأساليب الدنيئة في هذه الحرب ولكنها لسيت حربا عسكرية إنما حرب إبادة حقيقية بتقوم بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الحكومة الإسرائيلية ترتكب جرائم حرب

وأوضح رئيس لجنة الشؤن العربية والخارجية أن هذه التصريحات هي رغبات ليست بعيدة عن رغبة الحكومة الإسرائلية حتى إذا ادعت عكس ذلك، لكنها تعتبر وسيلة ضغط من الجانب الإسرائلي، وما يحدث في فلسطين من جرائم حرب بيؤكد أن كل شيء وارد، لكن الأكيد أن مصر سوف تظل بجانب الشعب الفلسطيني ولن تخضع لأي ضغط أو ابتزاز من أي جانب، وسوف ننتصر في النهاية وتفوز إرادة الشعب الفلسطيني، ولن تضيع قضية الفلسطينية.