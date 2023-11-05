موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة مطروح.. اعرف التفاصيل

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة مطروح، التي ينتظرها جميع المتقدمين للقرعة، لمعرفة نتيجة التقديم ومن له نصيب في السفر لقضاء فريضة الحج الموسم المقبل.

8 أقسام في محافظة مطروح

كانت مديرية أمن مطروح، قد استقبلت المتقدمين بخصوص حج القرعة 2024 من المقيمين في المحافظة، من خلال أقسام الشرطة حسب إقامة كل مواطن، وفتح باب التقديم لهم، وذلك في أقسام المديرية وهي «الحمام، والضبعة، والعلمين، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، بالإضافة إلى سيوة».

موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة مطروح

وأكدت وزارة الداخلية خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أنّ موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة مطروح، سيكون السبت الموافق 11/11/2023، وتجريها مديرية أمن مطروح بحضور جميع المتقدمين، وذلك بقاعة مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح بجوار مديرية الأمن، بحضور اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وهي قرعة علنية تُقام أمام الجميع.

طريقة وشروط التقديم في حج القرعة

ويمكن التقديم في حج القرعة، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، بشروط أعلنتها وزارة الداخلية وتتضمن، أنّ يكون المتقدم بطلب الحج كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك وأن يكون مصري الجنسية، وألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 سنة، و18 سنة للشاب المحِرم مع سيدة أقل من 45 سنة، كما يشارك لطلب الحج الزوجي أن يكون المرافق لمقدم الطلب 25 سنة فأكثر، وأنّ يكون من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويقدم مستند صلة قرابة بين الفائز والمرافق له.