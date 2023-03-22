الداخلية: غدا آخر موعد لسداد تكاليف حج القرعة 2023

أعلنت وزارة الداخلية، أن غدا الخميس، اليوم الأخير أمام جميع المواطنين الفائزين في نتيجة حج القرعة 2023، لسداد كل تكاليف الحج المقررة، حتى يتمكن الفائزين من استكمال بقية الإجراءات وتقديم جميع الأوراق المطلوبة.

وكانت وزارة الداخلية قد أتاحت أمام جميع الفائزين في قرعة الحج 2023 الفرصة لسداد تكاليف الحج منذ يوم الاثنين الموافق 13 من شهر مارس الجاري.

تكاليف حج القرعة 2023

وحددت وزارة الداخلية إجمالي تكاليف حج القرعة والذي وصل إلى مبلغ 175500 جنيه، تشمل كل من تكاليف أداء الفائز لفريضة الحج، بالإضافة إلى سعر تذكرة السفر من خلال الطائرة.

إعلان نتيجة حج القرعة 2023

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أسماء جميع الفائزين في قرعة الحج 2023، وأوضحت أن دفع تكاليف الحج كاملة خلال الفترة المحددة رسميا، وهو شرط أساسي لاستكمال باقي إجراءات الحج.

كيفية سداد تكاليف حج القرعة 2023

كشفت وزارة الداخلية عن عدة طرق يمكن من خلال الفائزين سداد تكاليف الحج، أولها هي البنوك الوطنية «بنك مصر - البنك الأهلي - بنك القاهرة»، بالإضافة إلى مختلف مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.