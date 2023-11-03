آخر موعد للتقديم على حج القرعة.. «الحق قبل الغلق»

تستمر وزارة الداخلية، في تلقي طلبات حج القرعة لعام 1445 هـ /2024، إذ يتوافد الكثير يوميًا على مراكز الشرطة والأقسام بمديريات الأمن، لتقديم طلباتهم للسفر إلى الأراضي السعودية.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، آخر موعد للتقديم على حج القرعة، مناشدة الراغبين، بسرعة التقديم قبل غلق الأبواب، كما يمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية.

آخر موعد للتقديم في حج القرعة

ويكون آخر يوم للتقديم على حج القرعة، هوالاثنين المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري.

شروط التقديم على حج القرعة

وذكرت وزارة الداخلية، العديد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين على حج القرعة، أهمها أنّ يكون التقدم لمرة واحدة فقط، وألا يكون الشخص قد سبق له أداء الحج، كما يحظر التقديم على الفئات الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية.