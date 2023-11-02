حج القرعة 2024 بالمحافظات.. أماكن التقديم وآخر موعد للتسجيل

أعلنت وزارة الداخلية غلق باب التقديم في حج القرعة 2024 بالمحافظات المصرية 6 نوفمبر الجاري، مما يجعل 4 أيام فقط أمام المواطنين للتقديم، حيث أتاحت مديريات الأمن بالمحافظات عدة أماكن وطرق للتقديم للمواطنين بينها الإلكتروني والورقي للوصول إلى المواطنين بمختلف ربوع مصر نجوعها ومراكزها.

أماكن التقديم لحج القرعة2024

وتنشر «الوطن»، لمتابعيها أماكن التقديم على حج القرعة 2024 بالمحافظات وفقا لمديريات الأمن وهى،

- بمقر مديرية الأمن بكل محافظة.

- بأقسام الشرطة بالمحافظة.

- مراكز الشرطة بكل محافظة.

التقديم لحج القرعة 2024 بمحافظة سوهاج

يتم التقديم لقرعة الحج 2024 بمحافظة سوهاج بمبنى مديرية أمن سوهاج حي شرق أو بأقسام الشرطة بسوهاج أول وثاني أو داخل مراكز الشرطة فى 11 مركز بالمحافظة.

التقديم لحج القرعة 2024 بمحافظة الأقصر

التقديم ورقيا بمقر مديرية الأمن بجزيرة العوامية بمحافظة الأقصر، وبأقسام الشرطة ومراكز الشرطة .

التقديم لحج القرعة 2024 بمحافظة دمياط

التقديم بمديرية أمن دمياط بمدينة دمياط بحي قسم ثان بشارع الأعصر وبمراكز الشركة وأقسام الشرطة بالمحافظة.

التقديم لحج القرعة 2024 بمحافظة أسوان

يتم التقديم بمقر مديرية الأمن في كورنيش النيل، شياخة أولى، قسم أسوان وبمراكز الشرطة وأقسام البوليس بأسوان.

التقديم لحج القرعة 2024 بمحافظة قنا

يتم قبول طلبات التقديم على حج القرعة 2024 ورقيا بمقر مديرية الأمن بقنا بعنوان شارع هريدي، قسم قنا، محافظة قنا وبالأقسام ومراكز الشرطة.

التقديم لحج القرعة 2024 بمحافظة الدقهلية

يتم التقديم على قرعة الحج ورقيا في مديرية الأمن بمحافظة الدقهلية في شارع الجمهورية، والمنصورة قسم 2، ومحافظة الدقهلية وبأقسام الشرطة ومراكز الشرطة.

التقديم لحج القرعة 2024 بمحافظة البحيرة

تستقبل مديرية الأمن بمحافظة البحيرة في مدينة دمنهور، محافظة البحيرة وكذلك أقسام الشرطة ومراكز الشرطة بدمنهور طلبات التقديم لقرعة الحج 2024 ورقيا.

التقديم لحج القرعة 2024 بمحافظة الشرقية

يمكن للمواطنين بمحافظة الشرقية التقديم ورقيا على قرعة الحج 2024 بمقر مديرية الأمن فى كفر عبد العزيز، قسم أول الزقازيق، ومحافظة الشرقية وبأقسام الشرطة، ومراكز الشرطة بالشرقية.

رابط التقديم على قرعة الحج2024

كما تستقبل وزارة الداخلية طلبات التقديم على حج القرعة 2024 من المحافظات إلكترونيا من هنا وهاتفيا على رقم 27983000 – 02 من أي هاتف أرضى أو محمول.