«صحة الشيوخ» توصي بتخصيص أرض لبناء مستشفى ومجمع عيادات بالوادي الجديد 

عقدت لجنة الصحة والسكان، اجتماعين، مساء اليوم، برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة وبحضور عمرو حجاب وكيل اللجنة، وأسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

التأمين الصحي الشامل

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مجمع للتأمين الصحي بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، بحضور الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالتأمين الصحي.

وأوضح النائب أحمد عبدالماجد، مقدم الاقتراح برغبة، أنه سبق وتقدم بطلب إلى محافظ قنا باستئجار الدور الثالث من مؤسسة التكافل الاجتماعي والكائنة أعلى عيادة الوفاء الشاملة بحي المصالح، وذلك بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية ورفع معاناة المنتفعين من الازدحام الشديد بالعيادة الخاصة، إذ أن العيادة تقدم جميع‬‎‫ التخصصات.

وطالب بسرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين‬ الصحي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة أن يقوم النائب مقدم الاقتراح برغبة، بمتابعة تغيير مذكرة العرض لتصبح موافقة الطرح بالإسناد المباشر حتى يتم التنفيذ على وجه السرعة مع موافاة اللجنة بما تم في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد النائب مؤمن معاذ أن محافظة الوادي الجديد تمثل تقريبا نصف مساحة مصر وهي محافظة نائية ومترامية الأطراف والمسافات بين المراكز كبيرة، وأن المحافظة في أمس الحاجة لإنشاء مجمع للتأمين الصحي لكي يكون نواة لمستشفى خاص بالتأمين الصحي، وهي المحافظة الوحيدة التي لا يوجد بها مستشفى خاص للتأمين الصحي، ويتم تقديم خدمات التأمين الصحي من خلال التعاقد مع مستشفى الخارجة، ولتيسير تقديم خدمات التأمين الصحي بالمحافظة نحتاج لوجود مبنى للعيادات الخارجية ومبنى إداري خاص بالتأمين الصحي.

خدمات التأمين الصحي

وأكد الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالتأمين الصحي، أنه بدأ تقديم خدمات التأمين الصحي بالوادي الجديد عام 1998 من خلال عيادتين بمدينتي الخارجة والداخلة والتي تتبع فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، وفي عام 2018 جرى فصل منطقة الوادي الجديد عن فرع وسط الصعيد، وبتاريخ 1/7/2022 تم إنشاء وحدة حسابية منفصلة لمنطقة الوادي الجديد، وبدأ التنسيق والتعاون مع المحافظة لإمداد الفرع باحتياجاته من القوى البشرية والتجهيزات اللازمة، ونظرا لأن عيادتي التأمين الصحي بالخارجة والداخلة غير كافية لتقديم الخدمات لجميع مراكز المحافظة مع الأخذ في الاعتبار بعد المسافات بين مراكز المحافظة تم الموافقة على إنشاء وتشغيل عيادة بمركز ومدينة الفرافرة وبدأ العمل بها وجار التنسيق لعمل عيادة بمركز بلاط وباريس.

وجرى تشكيل لجان طبية متخصصة مثل لجنة الأورام وأمراض الدم والروماتيزم والقلب وأمراض الكبد لتوفير مشقة السفر على المنتفعين، وأنه بالفعل لا يوجد مستشفى تابع للتأمين الصحي بالمحافظة ويتم تقديم الخدمات الطبية عن طريق التعاقد مع مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، وأن الهيئة توافق على طلبات النائب مقدم الاقتراح برغبة وفقاً لخطة الدولة الموضوعة.

وتضامن أعضاء اللجنة مع طلبات النائب مقدم الاقتراح برغبة واقترحوا الشروع في إنشاء مستشفى خاص بهيئة التأمين الصحي وفقا لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث يؤل المستشفى لهيئة الرعاية الصحية لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الوادي الجديد.

وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومحافظة الوادي الجديد لتخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى ومجمع عيادات مركزية وفقاً لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل.