رئيس «صحة الشيوخ»: قوافل الإغاثة لفلسطين تؤكد دعم مصر الثابت للقضية

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوافل مساعدات غذائية وعلاجية للشعب الفلسطيني في غزة بمثابة تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتخفيف العبء والضغط على الشعب الفلسطيني نتيجة أعمال العنف التي أدت لسقوط العديد من الضحايا.

مساعدات التحالف الوطني تؤكد موقف مصر التاريخي

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أنّ إرسال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لقوافل مساعدات غذائية وطبية، وفتح حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم الدعم الممكن للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني خير دليل على موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أنّ تفاقم الأوضاع الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة ما يصاحبه تدهور شديد في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وأن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، بأنّ تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة يتطلب التوصل إلى حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للقوانين الدولية.

تحقيق الأمن الحقيقي والمستدام

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى تأكيد رؤية مصر بأنّ السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وطالب النائب الدكتور علي مهران، جميع الدول المعنية بالتكاتف من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.