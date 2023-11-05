يتطلع الكثير إلى معرفة موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة الدقهلية، بعد أنّ جرى التقديم بها، من خلال موقع وزارة الداخلية أو عن طريق تقديم الأوراق في عدة أماكن محددة من قبل الوزراة، ويتم إجراؤها خلال الأسبوع المقبل، وإعلان النتيجة للمتقدمين.

موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة الدقهلية

وحددت وزارة الداخلية موعد القرعة في محافظة الدقهلية وهو يوم الأحد المقبل 12 نوفمبر في محافظة الدقهلية داخل مديرية أمن الدقهلية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى عدد من الطرق المختلفة التي تتيح للمواطنين، وهي كالاتي:

- في أقسام ومراكز الشرطة بكل مديريات الأمن، دون أن يكون هناك تقيد بمحل الإقامة.

- التقديم عن طريق الاتصال الهاتفي عبر الخدمة الصوتية على رقم 27983000 – 02.

- التقديم عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة الحج المصرية من خلال الرابط

ويوجد عدة أوراق من أجل التقديم في قرعة الحج كالآتي:

- نموذج من طلب الحج الورقي.

- تقديم جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لـ 6 أشهر مقبلة، وفي حال عدم سريانها يتم رفض الطلب.

- بيان بالحالة الصحية الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة، مع تحديد نوع المرض «إن وجد».

- شهادة التطعيم مسجل بها جميع الجرعات الأساسية بفيروس كورونا والتي تم الحصول عليها مع الجرعة التنشيطية المعتمدة «كوفيد – 19».