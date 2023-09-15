موعد القرعة العلنية لـ533 قطعة أرض مقابر بـ15 مايو

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عن موعد إجراء القرعة العلنية لقطع الأراضي المخصصة لإقامة مقابر للمسلمين وللمسيحيين، موضحة أنها ستكون يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر سبتمبر لعام 2023، في تمام الساعة 10 صباحا خلف مبنى جهاز المدينة.

توزيع قطع أراضي المقابر بمدينة 15 مايو

وأوضحت وزارة الإسكان ممثلة في جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن قطع أراضي المقابر موزعة على 489 قطعة أرض مقابر للمسلمين، موضحة أنها بنظام اللحد بمساحات 40 مترا مربعا لقطعة الأرض الواحدة.

ونوهت أنه تم تخصيص 44 قطعة أرض لإقامة مقابر المسيحيين بنظام حق الانتفاع، بمساحات 30 مترا مربعا للقطعة الواحدة.

فترة بيع كراسة شروط أراضي المقابر

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت بيع كراسة شروط المنوطة بطرح قطع أراضي المقابر بمدينة 15 مايو، خلال الفترة من 7 مايو 2023، حتى يوم 27 مايو 2023.

وفي سياق آخر، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح حزمة من التيسيرات والضوابط لقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد سواء كانت «فيلات أو عمارات بالمدن الجديدة».