السيسي لرئيسة المفوضية الأوروبية: نرفض تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، إذ جرى استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع.

الوقف الفوري لإطلاق النار

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلاً عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشددا على المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي.

وشدد في هذا السياق على رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.