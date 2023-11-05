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الرئيس السيسي يجتمع مع المشرف على التصنيع العسكري

كتب:

محمد أبو عمرة
04:30 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

جاء ذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، حيث تمت متابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، فضلا عن الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة إدارة التعليم الالكتروني، المتقدمة في العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية، في إطار الربط الرقمي الإلكتروني للكليات العسكرية، والتحديث المتواصل لنظم التعليم بالقوات المسلحة.

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