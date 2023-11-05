عضو التحالف الوطني: انطلاق قوافل المساعدات إلى غزة بفضل توجيهات الرئيس السيسي

قال عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني، أنه بمجرد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تحرك المجتمع المدني، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، وتمثيل الشارع المصري لدعم أهالي غزة، تحرك التحالف بتشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى في مؤسسات التحالف، ومهامها تحديد الاحتياجات الفعلية لأهالي غزة، والعمل على تلبية هذه الاحتياجات بخطط مدروسة ومنظمة، والتنسيق الشديد مع كافة الأجهزة التنظيمية.

«عبدالرحمن»: الجهود المصرية نتج عنها انطلاق أولى قوافل التحالف الوطني

وأوضح «عبدالرحمن» خلال مداخلته عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن الجهود المصرية نتج عنها انطلاق أولى قوافل التحالف الوطني فهناك 106 شاحنات حملت مساعدات طبية وغذائية، مثلت الاحتياج الرئيسي لأهالي غزة، بالإضافة إلى بعض الخيام والملابس.

«عبدالرحمن»: القافلة الأولى كانت محملة بأكثر من ألف طن مواد غذائية

وتابع «عبدالرحمن»: كانت القافلة الأولى محملة بأكثر من ألف طن مواد غذائية، و40 ألف بطانية، و300 ألف علبة دواء وبعض المستلزمات الطبية.