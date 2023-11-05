«الجيزة» تزيل مخالفة تحويل عقار سكني إلى تجاري ببولاق الدكرور

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور من إزالة مخالفة تحويل عقار سكني إلى تجاري بالعنوان 4 شارع منصور الصناديلى المتفرع من شارع فيصل.

وجرى إزالة المخالفة وإعادة بناء الحوائط مرة أخرى، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق. كما تم تحرير محضر بالواقعة.

محافظة الجيزة تنظم حملة لرفع الإشغالات

تلقت محافظة الجيزة شكوى من المواطنين بشأن وجود تعديات وإشغالات للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين بمنطقة ميدان المنيب، مما يعيق حركة السير.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي جنوب الجيزة بتنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط بمنطقة المنيب ورفع كافة التعديات من الطرق العامة.

وجرى تنظيم الحملات ورفع كل الإشغالات والتعديات، كما جرى تكليف إدارة الإشغالات بحي جنوب، بالمرور الدوري على المنطقة محل الشكوى، لضمان عدم تكرار تواجد المخالفات.