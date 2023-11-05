«تعليم الجيزة»: فتح باب التطوع للفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم

وجّه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدراء عموم الجيزة، بفتح باب التطوع للمعلمين الذين اجتازوا مسابقة الـ30 ألف معلم وأسماؤهم موجودة بالفعل للعمل تطوع لحين وصول الاستمارات المؤمنة.

ضرورة تطبيق لوحة الانضباط المدرسي بكل حزم

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضرورة تطبيق لوحة الانضباط المدرسي بكل حزم والتنبيه على ذلك خلال طابور الصباح، والإعلان عن عقوبة غير الملتزمين بتعليمات وتوجيهات المؤسسة التربوية وكذلك الاهتمام بتسجيل الغياب اليومي وتفعيل شؤون الطلبة بالمدارس.

نشر القنوات التعليمية الخاصة بقناة مدرستنا

وطالب «سلومة» بنشر القنوات التعليمية الخاصة بقناة مدرستنا 1,2,3 على صفحات الإدارات وتوعية الطلاب بأهميتها وكذلك تحميل المناهج الدراسية وتحميلها على أسطوانات cd وتوزيعها على الطلاب للاستفادة العلمية من خلالها، وتفعيل مجموعات الدعم داخل المدارس والإعلان عنها ونشر الدعاية اللازمة لها لصالح الطلاب وأولياء أمورهم.

وشدد على عدم إجبار الطالب أو ولي الأمر على المجموعات المدرسية أو الدروس والعمل دائما على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والتسهيل عليهم في جميع المتطلبات، والعمل على إزالة السلبيات من قبل المتابعات الميدانية والتواجد الدائم في ساحات العمل.