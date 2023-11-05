توجيه عاجل من «تعليم الجيزة» بشأن الانتخابات الرئاسية

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمدراء عموم الجيزة بقاعة الاجتماعات، وذلك لاستعراض السلبيات والإيجابيات خلال الفترة الماضية، من بداية العام الدراسي وحتى الآن، والعمل على تلافي أية مشكلات في المرحلة القادمة، وكذلك التأكيد على الاستحقاق الدستوري وإعداد المقرات الانتخابية إعدادا جيدا يليق بالحدث الهام وتوفير وسائل المواصلات للمغتربين.

كما أكد سلومة على ضرورة تفعيل مجالس الآباء بالمدارس، لما لها من دور فعال في العملية التعليمية، وعقد اجتماعات شهرية واستيعاب جميع المعوقات والعمل على سرعة حلها على الفور.

وطالب وكيل «تعليم الجيزة»، بضرورة تفعيل دور التربية الاجتماعية والتربية النفسية من خلال الندوات التثقيفية التي تحث على مكارم الأخلاق وتقبل الآخر وعدم التنمر، بالتعاون مع أمن المدرسة، لاستيعاب أية مشكلات قد تعوق العملية التعليمية وحلها سريعا، كما نبه علي حسن استقبال أولياء الأمور والسماع لمشكلاتهم والعمل على حلها.