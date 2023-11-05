«صوتك مسموع» تستجيب لشكوى المواطنين بإزالة مخالفات بناء في الجيزة والمنيا

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظات بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفتح قنوات التواصل مع المواطنين من خلال مبادرة «صوتك مسموع» بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكواهم ومشكلاتهم، وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير منظومة الشكاوى.

جهود صوتك مسموع

وفي سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود مبادرة «صوتك مسموع» في حل الشكاوى الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمحافظتي الجيزة والمنيا، واستجابت مبادرة «صوتك مسموع» لشكوى المواطنين في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة من شروع أحد المواطنين في البناء المخالف، ووضع الأسمنت والرمل أمام العقار الذي يقيم به استعدادا للبناء.

وعلى الفور تواصلت «صوتك مسموع» مع الأجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة، ونزلت حملة من الحي وتم رفع أدوات وأسمنت ورمل ومنع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إزالة مخالفة بناء

كما استجابت مبادرة «صوتك مسموع» لشكوى الأهالي بحي شرق المنيا من قيام أحد المواطنين بالشروع في البناء المخالف وإقامة شدة خشبية، وتواصلت «صوتك مسموع» مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، وأفادت المحافظة أنه تم نزول حملة من مجلس المدينة وإزالة شدة خشبية للبناء المخالف، والتعامل الفوري مع المشكلة وإزالة أسباب الشكوى.