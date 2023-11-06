رئيس جامعة كفر الشيخ: امتحانات الميدتيرم ستبدأ منتصف الشهر الجاري

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الاستعداد التام لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2023 «الميدتيرم»، ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات منتصف الشهر الجاري في الكليات وفقاً للجداول الدراسية التي وضعها وحددتها مجالس الأقسام المختلفة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

ولفت رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن امتحانات الميدتيرم وفقاً لقانون تنظيم الجامعات تكون بعد الأسبوع السادس للفصل الدراسي الواحد.

امتحانات الميدتيرم 2023

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الميدتيرم ستكون على ماتم دراسته من قبل الطلاب منذ انطلاق الدراسة بمختلف الكليات، منوها بأنها ستكون إلكترونية بنظام البابل شيت والـmcq، وأن هناك نسبة أيضا عدد من الأسئلة المقالية بعض المقرارات الدراسية والفرق وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.