رئيس جامعة الجلالة: مصر ضاعفت عدد الجامعات خلال السنوات الماضية

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن مصر ضاعفت عدد الجامعات خلال العشر سنوات الأخيرة، مع مراعاة تطوير المناهج الدراسية لمواكبة سوق العمل، وكان عدد الجامعات في عام 2014 حوالى 50 جامعة، والآن أصبح عدد الجامعات 100 جامعة.

استراتيجية التعليم العالي

وأضاف، أننا نخرج حاليًا منتجًا مختلفًا من الطلاب وهذا واضح من السياسة التي وضعها التعليم العالي واستراتيجية التعليم العالي مع ربط كل برامجنا مع سوق العمل وأهم شيء هو المهارات التي نخرج بها الطلاب.

وتابع أن الطلاب سابقا، عندما يتقدمون للوظائف كانوا يقولون لهم "أنسوا ما أخذتموه في الجامعة"، أما الآن فيتم البناء على ما درسه الطالب بالجامعة ويتم تدريبهم وتجهيزهم لسوق العمل و80% من الطلاب الآن يعملون وهم بالجامعة ويتقاضون أجورًا.

تطبيقات خاصة

وأكد أن كليات علوم الكمبيوتر الطلاب يقدمون تطبيقات خاصة بهم، وكلية الهندسة بدأ يكون لديهم العمل الخاص بهم، وطلاب كلية الطب يشاركون في قوافل طبية كل التخصصات تعمل بهذا الشكل وهذا ما يجعل الطلاب جاهزين لسوق العمل.