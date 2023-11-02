الجامعات: مستمرون في تطوير المناهج الدراسية وفق متطلبات الثورة الصناعية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الأول وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحين استمرار تطوير المقررات الدراسية لمختلف المناهج، وزيادة الاختبارات التدريبية على المنصات التعليمية المختلفة لجميع الفرق الدراسية.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ العمل بمختلف الكليات يتم على قدم وساق بشأن تطوير المنصات التعليمية وتحديثها بالمقررات الدراسية والاختبارات المكثفة لتدريب الطلاب على الامتحانات، موضحا أنّ الجامعة مستمرة في تطوير المناهج الدراسية لجميع الكليات وفق توجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنّ المجلس وجّه بالاستمرار في تطوير وتحديث المناهج الدراسية لجميع الكليات والفرق بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بجانب التطوير والتحديث الدوري للمنصات التعليمية وتزويدها بالاختبارات والامتحانات وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.