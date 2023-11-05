ما هي استراتيجية المسافة صفر؟ تستخدمها الفصائل الفلسطينية لرد التوغل البري

يتصدى الفلسطينيون والفصائل لعمليات التوغل البري في قطاع غزة، وحاولت أكثر من مرة التصدي لتوغل الدبابات الإسرائيلية، سواء في شارع صلاح الدين بغزة، أو في العديد من الشوارع الرئيسية الأخرى، لكن ما هو تكتيك أو استراتيجية المسافة صفر، التي تستخدمه الفصائل الفلسطينية في صد عملية التوغل البري.

المسافة صفر، تعرف أيضًا بمواجهة الأرض المحروقة، وتعتبر ضمن المستوى الثالث من الحروب أو الاشتباكات داخل المدن، بحسب ما نشرته شبكة سكاي نيوز.

استراتيجية المسافة صفر.. حرب المدن

ويجري اللجوء إلى استراتيجية، عندما يكون هناك تداخل بين طرفي الحرب، وتكون عملية الحرب داخل بناية واحدة، أو مربع واحدة، أو بمعنى آخر، يبتعد الطرفان عن بعضهما عدة أمتار فقط، ويتراوح مجال المواجهة بين القوا الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية إلى 50 أو 75 أو 100 متر.

ومع صعوبة عمليات القتال والحرب داخل المدن، يلجأ قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الدمج بين استراتيجيتي الأرض المحروقة، والقضم من خلال تقسيم المربعات والسيطرة على البنايات.

الأرض المحروقة.. تدمير كل شيء للعدو

استراتيجية أو سياسة الأرض المحروقة أو المسافة صفر، أيضًا هي استراتيجية عسكرية، يجري فيها تدمير أي شيء، قد يستفيد منه العدو عند التقدم أو التراجع في منطقة ما، أثناء التوغل البري.

الفصائل الفلسطينية تدمر دبابة «ميركافا» بواسطة المسافة صفر

وكانت الفصائل الفلسطينية، نشرت فيديو توضح فيه تدمير دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في إحدى المناطق الزراعية، إذ اقترب مقاتل من دبابة من طراز «ميركافا» ويلصق بها عبوة ناسفة وبعد انفجار العبوة، يمسك المقاتل قذيفة «الياسين 105» ويطلقها نحو الدبابة ليدمرها تمامًا، في فيديو نشرته الفصائل الفلسطينية وحقق تفاعلًا كبيرًا.