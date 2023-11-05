أحمد موسى: البيت الأبيض يساعد دولة الاحتلال بالأسلحة المحرمة دوليا لقصف غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وقف الحرب على غزة، مشيرا إلى أن القطاع يتعرض لأشرس وأعنف قصف.

«موسى»: هدف العدو إخراج ما يزيد عن 2 مليون فلسطيني من غزة

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، والمُذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أنَّ هدف العدو الإسرائيلي إخراج ما يزيد عن 2 مليون فلسطيني من غزة، موضحاً: «رئيس وزراء دولة الاحتلال يحلم بخروج الفلسطينيين من غزة».

الشعب الفلسطيني لن يغادر بلده وسيدافع عنها

وشدد الإعلامي أحمد موسى، أنَّ الشعب الفلسطيني لن يغادر بلده وسيدافع عنها، لافتا إلى التصريحات الصادرة من وزير التراث الإسرائيلي ووصفها بـ «الخطيرة للغاية»، ومؤكداً على تأثيراتها الكبيرة.

وأوضح أنَّ العدو يقصف غزة بأسلحة محرمة دوليا، وأنَّ السلاح «أمريكي»: «البيت الأبيض يوافق على هذا ويساند ويساعد المحتل في استخدام الأسلحة المحرمة دوليا لقصف غزة وقتل المدنيين من الأطفال بذريعة القضاء على المقاومة».

ولفت الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين وترفض المساس بأرض فلسطين وترفض أي محاولات تخطط لتنفيذه، موضحا أن الرئيس السيسي أكد من قبل أنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب