قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأسرى المحررين من «المسافة صفر»

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة بإطلاق الرصاص الحي على الأسرى المحررين من المسافة صفر، وقصفها المستمر على قطاع غزة في اليوم التاسع من عملية «السيوف الحديدية».

استشهد الأسير المحرر معين دامو، وأصيب آخران بينهما حالة خطيرة، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على إثر اقتحام جنود الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقالت مصادر محلية، إن دامو، قد أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، قرب مسجد مخيم عقبة جبر، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فلسطينيين من المخيم.

وفي مدينة خان يونس، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة قيزان النجاريسكنه عدد من النازحين من شمال قطاع غزة، في المدينة الواقعة بالجزء الجنوبي من قطاع غزة.

جوتيريش: الإمدادات يمكن إرسالها في غضون ساعات

وكانت منظمة الأمم المتحدة على لسان الأمين العام أنطونيو جوتيريش، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال في بيان، إن المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفذ من قطاع غزة.

وأضاف جوتيريش، أن مخزونات منظمة الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود يمكن إرسالها في غضون ساعات، وأوضح الأمين العالم لمنظمة أن الطواقم الأمية تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان وبدون تأخير.

وحذر المسؤول الأممي، من أن الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية. وكانت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، حذرت في وقت سابق، من خطورة الوضع اللاإنساني غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية، مشيرة إلى أن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدا أو بعد غد على الأكثر.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، المعروف باسم «أوتشا»، قال في وقت سابق، إن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات القطاع من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط، مشيرا في تقرير يومي، إلى أن توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر.

«وفا»: مقتل طفل فلسطيني «6 سنوات» في عملية طعن بولاية إلينوى

وفي الولايات المتحدة، قتل طفل فلسطيني «6 سنوات» وأصيبت والدته «32 عاما» بجروح خطيرة «أكثر من 12 طعنة» جراء قيام شخص «71 عاما» بطعن الطفل 26 مرة وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين في منزل ببلدة بلينفيلد جنوب غرب مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وفقا لما ذكره وكالة «وفا» الفلسطينية.

ووجهت الشرطة الأمريكية، عدة تهم للجني من بينها القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية، والضرب المشدد بسلاح فتاك.