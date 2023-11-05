قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أحياء بقطاع غزة «فيديو»

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فيديو يظهر فيه القصف المتواصل والعنيف من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأظهرت اللقطات تصاعد ألسنة النيران وضوء الصواريخ والقنابل التي تلقى على أحياء مدينة غزة، وأصوات الضرب والقصف لا تتوقف.

انقطاع الاتصالات للمرة الثالثة في قطاع غزة

وانقطع الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة خلال الساعات الماضية بالتزامن مع قصف متواصل من قوات الاحتلال على قطاع غزة، أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلين بمخيمي جباليا والشاطئ في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، فقدان الاتصال بجميع الفرق العاملة في قطاع غزة بعد انقطاع الإنترنت والاتصالات خلال الساعة الماضية، بحسب ما أعلنه التليفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل.