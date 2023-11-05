رئيس جامعة السويس يتفقد اختبارات تأهيلي الدكتوراه بكلية تربيـة رياضية

أجرى الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس زيارة تفقدية لكلية التربية الرياضية، إذ كان في استقباله الدكتور وائل قنديل عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وذلك لمتابعة إجراءات امتحانات تأهيلي الدكتوراه التي تعقد للمرة الأولى بالكلية خلال العام الدراسي الحالي 2023- 2024.

رئيس الجامعة يرحب بالدراسين ويؤكد توافر جميع الإمكانيات

رحب الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة بالدارسين متمنيًا للجميع التوفيق، مؤكدًا أن كافة إمكانات الجامعة متاحة لأجل تقديم خدماتها الأكاديمية لكافة روادها، كما أعرب «حنيجل» عن تقديره لنشاط الكلية التي ولدت عملاقة بفضل كوادرها المميزة.

اعتماد لائحة الدراسات العليا

يذكر أن كلية التربية الرياضية بجامعة السويس قد بدأت الدراسة بها عام 2020، وتمكنت العام الحالي من اعتماد لائحة الدراسات العليا بها، حيث التحق بالدراسات العليا عدد كبير من خريجي كليات التربية الرياضية بمختلف الجامعات المصرية والعربية الشقيقة، إيمانا بإمكانات وقدرات الكلية المتميزة