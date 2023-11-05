افتتاح الأسبوع الثقافي «الإيمان بالله واليوم الآخر» في «أوقاف القليوبية»

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية عن قيام الشيخ صفوت أبو السعود وكيل الوزارة مساء اليوم بافتتاح الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة خديجة بالحي الأول بمدينة العبور تحت عنوان الإيمان بالله واليوم الآخر ودوره في ضبط السلوك الإنساني.

افتتاح الأسبوع الثقافي بالقليوبية

وأشارت مديرية الأوقاف بالقليوبية في بيان إلى أنه جرى اللقاء من قبل أحمد عصام المذيع بالتلفزيون المصري.

وأشارت المديرية إلى أنه حضر اللقاء الدكتور حسن القصبي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف أن الإيمان بالله واليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وجاء فى حديث جبريل أخبرني عن الإيمان، قال إن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

وتابع: جاء الركنان مقترنان في القرآن الكريم «ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومقترنان أيضاً في الأحاديث النبوية «من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت».

وقال وكيل الأوقاف بالقليوبية إن بهذه الآيات والأحاديث كأن الله تعالى يريد أن يقول لنا أنه من لوازم الإيمان بى أن تؤمن بيوم يتم فيه تسوية الحسابات، ويكون ذلك سبباً فى تعديل السلوك الإنسانى وتهذيب النفس وتزكيتها واللتعايش السلمي بين الجميع وليعلم الإنسان يقينا أنه لم يخلق سدى، وأن مرجعه إلى ربه فى اليوم الآخر.