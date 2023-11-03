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«أوقاف القليوبية»: افتتاح مسجد جديد في العبور بتكلفة 3 ملايين جنيه

كتب:

حسن صالح
03:05 م | الجمعة 03 نوفمبر 2023
افتتاح مسجد جديد بالعبور

افتتاح مسجد جديد بالعبور

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح مسجد جنة الرحمن بالحي الثاني بمدينة العبور، مشيرا أنه تم إقامة المسجد إنشاء جديد على مساحة بلغت 350 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».

الحق في الحياة موضوع خطبة الجمعة

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه خلال الافتتاح ألقى خطبة الجمعة، وتناولت موضوع الحق في الحياة، مشيرا أن الشرع الشريف وفي إشارة بليغة أطلق على الوحي صفة الروح التي هي سر الحياة.

أهم مقاصد الشرع والوحى السماوي حفظ النفس

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه كان من أهم مقاصد الشرع والوحي السماوي حفظ النفس والعقل والدين والمال والعرض والوطن وهذه المقاصد هي سر الحياة والباعثة على صيانتها وحمايتها واستمرارها. 

وأضاف، أن الخطية تناولت أن الشرع لم يتوقف على الاهتمام بالحياة فقط، بل اهتم بالإحياء لها سواءً إنقاذها من الهلاك أو تطهيرها من الضلال أو الأخذ بها من حالات الخوف والقلق إلى الأمان والراحة والسعادة، في قوله «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً»، بل ونادى الشرع بضرورة إعمار الأرض لتكون صالحة للحياة والبناء في قوله «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها».

وأشار إلى أن الخطبة تطرقت إلى أنه في سبيل الحفاظ على الحياة نشر قيم المحبة والإخاء والتعاون في قوله إنا «خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا»، لتظل الشرائع السماوية لها السبق على كل المواثيق الدولية والمنظمات الحقوقية في الحفاظ على الحياة والعدل وإرساء قيم الأخوة والمحبة وبذل النفع للناس ونشر روح التسامح والتعاون والاتحاد ونشر الرحمة بين كل بني آدم على اختلاف أعراقهم وجنسياتهم ودياناتهم. 

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