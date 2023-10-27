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«أوقاف القليوبية» تطلق قافلة دعوية بشبرا الخيمة.. دروس دينية وأنشطة

كتب:

حسن صالح
01:01 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
القافلة الدعوية بالقليوبية

القافلة الدعوية بالقليوبية

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه جرى اليوم، إطلاق القافلة الدعوية الكبرى بإدارة أوقاف شبرا، إذ استقبل مسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة القافلة، التي ضمت وعظ السيدات وأنشطة للأطفال ومقرأة القرآن للأئمة والجمهور بحضور قيادات المديرية. 

درس من واعظات الأوقاف للسيدات

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنّ القافلة الدعوية انطلقت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضمت أئمة ومشايخ أوقاف القليوبية.

وأضاف أنّ القافلة جرى تدشينها بمسجد كريستال عصفور بشبرا الخيمة، وبدأت فعالياتها بدرس من واعظات الأوقاف للسيدات أعقبه مقرأة الأئمة ضمت مجموعة من مشايخ القليوبية من حسني الصوت، ومقرأة الجمهور.

 

أنشطة تثقيفية للأطفال

وأكد أنه جرى إطلاق أنشطة تثقيفية للأطفال، عقب صلاة الجمعة، تخللتها مجموعة من الفقرات منها قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة ما يزيد عن 500 طفل وفتاة من أبناء القرية، ثم اختتام اللقاء بمجلس الصلاة على النبي.

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