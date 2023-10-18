«أوقاف القليوبية» تنظم البرنامج الثقافي حول دور الأئمة في تشكيل الوعي

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف انطلاق البرنامج الثقافي بالتعاون مع جامعة بنها حول دور الأئمة في تشكيل الوعى لدى المجتمع ومواجهة التطرف حيث أكدت قيادات الجامعة خلال الفعاليات على الدور الكبير والهام الذى يقوم به الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والأئمة، في تشكيل الوعى لدى المجتمع باعتبارهم هم مصدر ثقة للمجتمع المصري ، بالإضافة إلى دورهم في مواجهة الفكر المتطرف والعمل على تنمية الوعي الإسلامي وتعميم نشر التربية والأخلاق الإسلامية وترسيخها في حياة المواطنين العامة والخاصة ، وتوجيه الوعظ والإرشاد توجيها إسلاميا سليما ، وذلك بما يكفل توعية الشعب بما يؤدي الدين الإسلامي الحنيف وبواجبه الوطني .

أوضح «أبو السعود»، في تصريحات لـ«الوطن» أنه انطلق اليوم بالتعاون مع جامعة بنها برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف القليوبية، الذي نظمته مديرية أوقاف القليوبية بالتعاون مع جامعة بنها وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

نبذة عن جامعة بنها

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن البرنامج شهد اليوم نبذة عن جامعة بنها منذ إنشائها حتى الآن وتصنيفها الدولي، بالإضافة إلى تقديم شرح عن تطوير منظومة التعليم العالي خلال العشر سنوات الماضية من خلال إنشاء جامعات أهلية وتكنولوجية والتوسع في الجامعات الخاصة والمعاهد لتلبية احتياجات المجتمع.

كما تناول اللقاء أن الدولة تستثمر في التعليم سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي وقامت بإنشاء بنك المعرفة المصري، والذي ساهم بشكل كبير في تطوير منظومة التعليم وتنويع مصادره ليصبح تعليم قائم على الابتكار والإبداع، مؤكدا أن هناك توجه للدولة نحو دعم المبتكرين في كل المجالات.

مبادرة وزير الأوقاف لبناء الوعى الثقافي

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن هذا البرنامج يأتي انطلاقا من مبادرة وزير الأوقاف لبناء الوعى الثقافي للأمة ليقفوا على الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية، موضحا أن غياب الوعى يؤدي إلى انتشار الشغب وهذ ما يسعى إليه البعض من التشكيك في ما تقوم به الدولة من إنجازات في كل المجالات، مؤكدا أن مصر ستظل مطمئنة آمنة إن شاء الله بفضل شعبها وقياداتها وجيشها.