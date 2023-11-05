نبيل الحلفاوي تعليقا على بيومي فؤاد: الأجيال السابقة كانوا أكثر اعتزازا بفنهم
كتب:
ياسمين محمود
11:16 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
نبيل الحلفاوي
علق الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة x، على تصريحات بيومي فؤاد التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال نبيل الحلفاوي ردا على سؤال أحد المتابعين عن رأيه في كلام بيومي فؤاد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا: «مهنتنا تختلف عن بقية المهن في أنها الوحيدة التي لا تستطع ممارستها بمفردك، ولذا هي الوحيدة أيضا التي يعرف أفرادها بعضهم بعضا، إن لم يكن من خلال المشاركة في عمل فمن خلال الشاشة، ومن هنا لا أسمح لنفسي بمحاكمة أو الحكم على زميل، ولا أتدخل برأي إلا دفاعا عمن أرى أنه يستحق كلمة حق لصالحه، أو إعجابا أو إنصافا».
مهنتنا تخنلف عن بقية المهن في أنها الوحيدة التي لاتستطيع ممارستها بمفردك. ولذا هي الوحيدة أيضا التي يعرف أفرادها بعضهم بعضا. إن لم يكن من خلال المشاركة في عمل فمن خلال الشاشة.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 5, 2023
ومن هنا لا أسمح لنفسي بمحاكمة أو الحكم على زميل.
لا أتدخل برأي إلا دفاعا عمن أرى أنه يستحق كلمة حق… https://t.co/ngfSKVTZ7d
واضاف الحلفاوي: باختصار إما كلمة طيبة أو الصمت فقط، وبعيدا عن موضوع السؤال.. أحيانا أشعر بأن كبار الفنانين من الأجيال السابقة كانوا أكثر اعتزازا بأنفسهم وفنهم وقيمتهم.