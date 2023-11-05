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نبيل الحلفاوي تعليقا على بيومي فؤاد: الأجيال السابقة كانوا أكثر اعتزازا بفنهم

كتب:

ياسمين محمود
11:16 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي

علق الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة x، على تصريحات بيومي فؤاد التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال نبيل الحلفاوي ردا على سؤال أحد المتابعين عن رأيه في كلام بيومي فؤاد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا: «مهنتنا تختلف عن بقية المهن في أنها الوحيدة التي لا تستطع ممارستها بمفردك، ولذا هي الوحيدة أيضا التي يعرف أفرادها بعضهم بعضا، إن لم يكن من خلال المشاركة في عمل فمن خلال الشاشة، ومن هنا لا أسمح لنفسي بمحاكمة أو الحكم على زميل، و‏لا أتدخل برأي إلا دفاعا عمن أرى أنه يستحق كلمة حق لصالحه، أو إعجابا أو إنصافا».

واضاف الحلفاوي: باختصار إما كلمة طيبة أو الصمت فقط، وبعيدا عن موضوع السؤال.. أحيانا أشعر بأن كبار الفنانين من الأجيال السابقة كانوا أكثر اعتزازا بأنفسهم وفنهم وقيمتهم.

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