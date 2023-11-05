هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدها: «علمتني أكون ست بـ100 راجل»

احتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد ميلاد والدها الفنان التشيكلي أحمد شيحة، الذي يحل اليوم الأحد، حيث كشفت عن صور نادرة تجمعهما سويًا من مراحل عمرية مختلفة.

وكتبت هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «أبي.. أحبك جداً.. كل سنة وحضرتك مالي حياتنا وسندنا وضهرنا في الدنيا.. أنت علمتني أبقى ست بميت راجل.. أيوة أنا عارفة أنا إيه وده مش غرور.. ده معرفة قدر نفسي.. أنت علمتني الحياة.. أنت علمتني الحب.. أنت علمتني أن الكرامة هي كل شيء».

وأضافت هنا شيحة: «أنت علمتني أنه بدون الحب إحنا ولا شيء.. وأهم حب عندك هو مصر حبيبتك.. ونادية طبعاً.. أنت علمتني أن الحرية هي الاحترام.. وأن الاحترام هو الكلمة.. وأن الكلمه ميثاق.. بحبك يا أبويا ودائماً رافع راسي لأني بنتك».

وحققت هنا شيحة، نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، من خلال حكاية «ما تيجي نشوف» من مسلسل «55 مشكلة حب» بمشاركة كل من ملك قورة وطارق صبري، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.