هنا شيحة: «فاشون شو» مايكل سينكو بمهرجان العلمين أحدث رواجا كبيرا للسياحة

أعربت الفنانة هنا شيحة، عن سعادتها وانبهارها بمدينة العلمين الجديدة، مشيرة إلى هذه أول زيارة لها للمدينة، موضحة «حقيقي منبهرة بكل الإنشاءات والفعاليات والأنشطة التي تحدث فيها».

وعلقت شيحة، على إقامة عرض «فاشون شو» للمصمم العالمي مايكل سينكو، واصفة إياه بكونه أكثر من رائع وأحدث رواجا عاليا لمصر، مشيرة إلى أنه مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، وهذا أمر في غاية الجمال.

آخر أعمال هنا شيحة الفنية

وعن آخر أعمالها الفنية، صرحت «شيحة»، لبرنامج «السفيرة عزيزة» من تقديم نهى عبدالعزيز عبر فضائية «dmc»، أنها تعمل على مسلسل جديد مكون 8 حلقات.

جاء ذلك خلال فعاليات أول «فاشون شو» لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو في مهرجان العلمين.

مهرجان العلمين

وتختتم مساء اليوم فعاليات الليلة الثالثة من الأسبوع الخامس لمهرجان العلمين الجديدة، الذي يقام بمدينة العلمين حتى 26 أغسطس الجاري، وسط حضور جماهيري كبير.

وفي نورث سكوير، تنطلق الليلة الأخيرة من «فاشن شو» للمصمم العالمي، مايكل سينكو، بتقديم عروض أزياء ومجوهرات، من خلال بوتيكات تم وضعها بالمدينة.