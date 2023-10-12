إشادات بالفنانة هنا شيحة في حكاية ما تيجي نشوف: أداء راقٍ

إشادات عديدة نالتها الفنانة هنا شيحة بعد عرض أولى حلقات حكاية ماتيجي نشوف، والذي يعرض حاليا حصريًا على شبكة قنوات «ON».

تعليقات على أداء هنا شيحة

وشاركت هنا شيحة جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو لها من كواليس تصوير مسلسل ما تيجي نشوف لتنهال عليها تعليقات الجمهور والتي جاءت كالتالي: قال تعليق أحلى واحدة في مسلسل ماتيجي نشوف، وعلق آخر: جميلة كالعادة، وقال تعليق آخر: أداء جميل وراقٍ، وجاء تعليق: المسلسل جامد جدا ودورك قمر كالعادة وكدا كدا بنحبك.

أبطال حكاية ما تيجي نشوف

ويشارك في بطولة حكاية ماتيجي مع الفنانة هنا شيحة، كل من ملك قورة وطارق صبري، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من إخراج محمد الخبيري وتأليف عمرو محمود ياسين.